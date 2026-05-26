Habitantes de Aragua de Barcelona están sin agua otra vez

Nuevamente los habitantes de Aragua de Barcelona, municipio Aragua del estado Anzoátegui, se quedaron sin servicio de agua por tuberías. La razón: Fue paralizado el bombeo del líquido en la torre toma de la planta potabilizadora por una avería eléctrica.

Se conoció que el domingo 24 de mayo, en medio de una intensa lluvia se habrían caído unas guayas de alta tensión en el tramo comprendido entre la torre toma, la represa La Estancia y la planta potabilizadora dejando sin servicio eléctrico a esa zona.

Tanto el personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) como la cuadrilla de servicios de la alcaldía de Aragua realizan labores conjuntas para sustituir las líneas eléctricas a fin de que se puedan retomar las labores de rebombeo de agua hacia los sectores de la población.

Falla recurrente

Cabe destacar que las fallas en el suministro de agua en el municipio Aragua son frecuentes y en los últimos tres meses se ha interrumpido el servicio al menos tres veces.

Una de las averías se registró en la bomba electrosumergible de la torre toma el pasado 27 de abril. En esa oportunidad los habitantes permanecieron 12 días sin suministro de líquido.

En el mes de marzo, los residentes también se vieron afectados y el personal de la Hidrológica Venezolana (Hidroven) instaló un motor eléctrico vertical de 150 HP para restablecer el servicio.

Aragua de Barcelona / Danela Luces