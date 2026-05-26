Más de 17 mil metros lineales de canales y arroyos han sido intervenidos en el municipio Bolívar

La alcaldía del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, dio a conocer este martes, que más de 17 mil 400 metros lineales de canales y arroyos han sido intervenidos, como parte del Plan Pre-Invierno 2026.

A través de un boletín de prensa, la municipalidad informó que las labores preventivas fueron iniciadas en enero por la Corporación de Servicios Públicos, con el objetivo de mitigar los riesgos de inundación en la ciudad, antes del inicio formal del periodo de lluvias.

Detalló que hasta la fecha han intervenido más de 40 arroyos con trabajos de limpieza y desmalezamiento.

Entre las zonas con mayor despliegue, por su extensión, destacaron los sectores Otto Padrón, Las Casitas-Astilleros y 29 de Marzo.

Se conoció que el balance también incluye la recolección de 5 mil 144 toneladas de sedimentos, escombros y desechos sólidos extraídos de alcantarillas, canales y arroyos.

Los trabajos también abarcaron la reparación de seis colectores y la corrección de 60 botes de aguas servidas para optimizar el sistema de drenaje local.

Barcelona / Elisa Gómez