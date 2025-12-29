Sintrasalud: Ministerio de Salud envió sólo 500 juguetes para un censo de siete mil niños

El secretario ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en el estado Anzoátegui, José Igualguana, denunció la molestia que, al parecer, existe en el sector, por la cantidad de juguetes que fueron entregados en esta temporada de Navidad, para los hijos de los empleados.

"Aparte de los bajos salarios y todos los beneficios contractuales que no nos benefician nada, se presentó el problema de que el Ministerio de la Salud envió a través del contrato colectivo sólo 500 juguetes para un aproximado de siete mil niños, que formaban parte del censo", aseguró Igualguana.

Acompañado de otros representantes sindicales, Igualguana manifestó que esta cifra no alcanzó para cubrir la demanda porque, de acuerdo al contrato colectivo, esta ayuda está destinada para los hijos, cuyas edades oscilen entre 0 a 12 años.

Realidad

"Los juguetes los empezaron a repartir el 23 y 24 pero no dio abasto para todos los trabajadores. Nosotros queremos hacerle un llamado al Gobierno nacional porque ha creado un malestar", aseveró.

De igual manera, Igualguana comentó que los empleados que dependen de la gobernación están en la espera de que sus hijos, también sean beneficiados.

El dirigente gremial recordó que, según la contratación colectiva, este beneficio debe ser entregado la primera quincena de diciembre.

Barcelona / Elisa Gómez