Sindicatos activarán protestas tras vencerse plazo para ajuste salarial

El presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Nueva Esparta (Fetraesparta), Luis Castro, informó que este 24 de marzo venció el plazo otorgado al Ejecutivo Nacional para anunciar un ajuste en el salario mínimo. La advertencia se había dado luego de movilizaciones nacionales en las que los trabajadores exigieron la recuperación de las prestaciones sociales y sueldos dignos para el sector público.

Acompañado por representantes de los gremios de educación, salud y alcaldías, Castro advirtió que, ante la falta de una respuesta satisfactoria, las organizaciones sindicales iniciarían nuevas acciones de protesta. Entre las medidas contempladas destacó una movilización hacia el Palacio de Miraflores como parte de la presión por sus derechos laborales.

La dirigencia sindical reiteró sus exigencias centrales: la eliminación del memorándum 2792 y el instructivo ONAPRE, así como el rechazo a cualquier intento de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que condicione el aumento salarial. Advirtieron que todo ingreso percibido de forma continua debe ser considerado salario base.

En cuanto al monto, Fetraesparta mantuvo la propuesta de elevar el salario a $200, en línea con lo conversado en mesas de diálogo con asistencia de la OIT durante el año pasado. No obstante, denunciaron que la falta de indicadores económicos actualizados por parte del Gobierno había frenado las negociaciones que estaban previstas para iniciar este año.

La lucha gremial también priorizó la situación de los jubilados y pensionados, quienes reclaman el cumplimiento de los artículos 80, 81 y 83 de la Constitución. Castro subrayó que no aceptarán más bonificaciones que no impacten en el cálculo de las prestaciones, especialmente ante la crisis del sistema de seguridad social y salud.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero