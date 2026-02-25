Sindicato Maisanta y consejos comunales se organizan para el proyecto Sambil en Lechería 

Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Maisanta en unión con los consejos comunales de la zona metropolitana del estado Anzoátegui se organizan, como fuerza laboral y sindical, en previsión del inicio de los trabajos de construcción del proyecto Sambil en Lechería.

Mediante una nota de prensa difundida este miércoles, el presidente del sindicato en la capital del municipio Urbaneja, Manfred Mendoza, manifestó que se preparan con toda la capacidad de cumplir con las exigencias que esta obra va a requerir.

Destacó que este proyecto va a ocupar a más de 2 mil trabajadores, durante un periodo de aproximadamente tres años y en el no se va a dar cabida a la venta de cupos de empleo, para lo cual estarán supervisando constantemente, apegados a una gestión laboral limpia y a los estatutos de la Central Bolivariana de Trabajadores y las federaciones Fondac y Fenac.

Igualmente resaltó que junto con los cinco consejos comunales de Lechería: Barrio Venezuela, Casco Central, Santa Rosa, Rómulo Gallego y Virgen del Valle le dan la bienvenida a todos esos consejos comunales del área metropolitana, a quienes apoyarán en todo lo que tengan que hacerlo, ya que son conscientes que todo el mundo, sin excepción, tiene derecho a trabajar con fundamento, en una forma unida y blindada, sin permitir que otros factores traten de alterar el orden público, tranquilidad y seguridad en el territorio.

Mendoza dijo que para sumarse a esta organización laboral, los interesados pueden dirigirse a la oficina del Sindicato Maisanta, ubicada en el Casco Central de Barrio Venezuela, sector Playa Caleta, detrás de la Calle del Hambre de Lechería.

Lechería / Redacción web