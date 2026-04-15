Sindicato Maisanta avanza en la conformación del censo laboral para el proyecto Sambil de Lechería

Representantes del Sindicato de la Construcción Maisanta en el estado Anzoátegui, junto con las comunidades organizadas de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, se reunieron esta semana en el terreno donde estiman llevar a cabo el proyecto del Centro Comercial Sambil, para avanzar en la conformación del censo laboral.

El presidente de la organización en la entidad, Manfred Mendoza, manifestó que a nivel municipal, los consejos comunales de Santa Rosa, Rómulo Gallego, Barrio Venezuela, Casco Central, Punta Caribe y la Isla de Pescadores están organizados con sus trabajadores para formar parte de esta obra, considerada una de las más importantes del eje metropolitano.

"Ya tengo la respectiva lista de los seis consejos comunales de Lechería. Junto con equipo multidisciplinario que me acompaña, estamos haciendo un trabajo como tiene que ser, respetando las leyes, respetando todo lo que significa la tranquilidad del municipio. Aquí en Urbaneja, donde vivo, donde están los consejos comunales genuinos, ya saben que Maisanta es el que va a llevar las riendas de este proyecto bonito para el beneficio colectivo", expresó Mendoza.

Invitación

De igual manera, el representante sindical recordó que los trabajadores foráneos a Lechería, también tienen las puertas abiertas en este censo laboral.

"Todo el mundo sin excepción, la gente de bien, la gente de corazón, los que no andan tirando piedras están aquí conmigo, ya me trajeron las listas y les vamos a dar respuesta con fundamento. Aquí no se va a vender cupo", destacó.

Se conoció que dentro del equipo que están preparando se encuentran cabilleros, carpinteros, obreros y electricistas, entre otros especialistas del sector construcción.

Según Mendoza, las autoridades de Lechería y el gobernador de la entidad, Luis Marcano, pueden tener la certeza de que el sindicato asegurará la tranquilidad laboral en la jurisdicción.

Lechería / Elisa Gómez