Vecinos del sector La Llanada de Cumaná protestaron para exigir envío de cisternas

Habitantes de la calle 2, sector 2 de La Llanada, en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, realizaron una protesta la noche de este miércoles, 20 de mayo, para exigir el suministro de agua potable, luego de denunciar que tienen más de cinco días sin recibir líquido por tuberías ni mediante camiones cisterna.

Los manifestantes aseguraron que la situación ha empeorado las condiciones de vida en la comunidad perteneciente a la parroquia Altagracia del municipio Sucre, lo cual afecta directamente a niños, adultos mayores y personas enfermas.

Denuncian fallas con las cisternas

Yurima Carrasquero, residente del sector, afirmó que desde el último abastecimiento no han vuelto a recibir apoyo por parte de los camiones cisternas.

“Ya llevamos cinco días sin agua por tubería ni cisterna. Desde que nos abastecieron no nos han vuelto a surtir. Hoy dio agua una cisterna y solo alcanzó para una calle nada más”, expresó.

Asimismo, señaló que muchas familias se han visto obligadas a comprar agua potable debido al mal estado del líquido que logran conseguir.

“Tenemos niños, personas discapacitadas y enfermos. Mi hijo incluso presenta vómito por el mal estado del agua que está llegando. Nos vemos obligados a comprala de bidón y cada día le suben más el precio”, denunció.

“Estamos agotados completamente”

Por su parte, Matilde Díaz, cuestionó la respuesta de algunos líderes comunitarios. Aseguró que los vecinos sobreviven gracias al apoyo entre familias.

“Aquí hay líderes de calle que no funcionan y no merecen estar puestos allí. Nos estábamos surtiendo con vecinos a los que les salía un poquito de agua, pero ya ahorita esto se encuentra seco. No sale ni una gota”, comentó Díaz.

La vecina también manifestó el desgaste físico y emocional que atraviesan los habitantes de la comunidad debido a la crisis hídrica.

“Estamos agotados completamente porque ni dormimos bien, ni comemos bien. Hoy estamos desde las siete de la mañana haciendo cola para que al final nos digan que no va a llegar el agua”, agregó.

Exigen respuestas

Mientras tanto, Liliana Marcano, otra de las afectadas, aseguró que ninguna familia de la zona cuenta actualmente con agua.

“No tenemos agua, no tenemos ni una gota de agua ninguno de los habitantes de la calle 2 de La Llanada”, sostuvo.

Los vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades regionales y municipales para que atiendan la situación y garanticen el suministro del recurso hídrico en la comunidad.

Cumaná / Lino Castañeda