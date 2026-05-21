Realizarán cortes eléctricos programados en Aragua y Santa Ana

Dos cortes de energía eléctrica programados que afectarán a usuarios que residen en los municipios Aragua y Santa Ana, en la zona centro del estado Anzoátegui, fueron anunciados para los días 22 y 25 de mayo.

Así lo reportaron residentes de Aragua de Barcelona, quienes agregaron que la información fue divulgada por la dirección de servicios eléctricos de la alcaldía precisando que para mañana viernes el corte será de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, en el circuito Aragua de Barcelona 34.5/13.8 kva, el cual pertenece a la subestación Alfredo Salazar, ubicada en Anaco.

"Ese circuito incluye a todo el municipio Santa Ana y a los sectores rurales de Aragua como Agua Dulce, Ventorrillo y Bajo Grande. Allí también están sectores urbanos de aquí de Aragua de Barcelona como El Vallito, El Vallito Rural, Planta Potabilizadora, San Pedro, Barrio Sucre, Francisco Carvajal, La Manga, Gladys de Lusinchi y Los Silos", expresó un vecino de esa localidad.

El segundo corte que se realizará el 25 de mayo será en el circuito Aragua de Barcelona - El Roble 34.5 Kv - 110/115 Kva, que se alimenta de la subestación El Roble y que incluye a sectores como Casco Central, Sapacem, Inavi y Caigüita, entre otros, también será de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde.

Los usuarios fueron informados de las interrupciones de energía eléctrica aunque no fue notificado el motivo de la suspensión del servicio, por lo que suponen que se hará mantenimiento a la red que los abastece.

"Al menos sabemos que se irá la luz en ese horario y podemos tomar previsiones como apagar aires acondicionados y desconectar electrodomésticos para evitar pérdidas y daños", dijo el ama de casa Carmen Rodríguez.

Aragua de Barcelona / Danela Luces