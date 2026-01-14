Sindicato de la prensa confirmó liberación de al menos 16 periodistas y trabajadores de medios (+Fotos)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) y distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) confirmaron este miércoles pasadas las 11:00 am, la liberación de al menos 16 comunicadores sociales, dentro del proceso de excarcelaciones anunciados por el Ejecutivo Nacional.

Entre los periodistas y profesionales de los medios beneficiados con la medida se encuentran:

1.- Roland Carreño. Preso 1 año, 5 meses y 12 días en El Helicoide.

2.- Carlos Julio Rojas. Periodista y activista social. Preso 1 año, 8 meses y 20 días en El Helicoide.

3.- Nicmer Evans. Director del medio digital Punto de Corte. Preso 1 mes y un día en El Helicode.

4.- Nakary Ramos Mena. Presa 9 meses y 6 días.

5.- Carlos Marcano. Preso 7 meses y 22 días en Tocorón.

6.- Leandro Palmar. Preso 1 año y 5 días en Maracaibo.

7.- Belises Cubillán. Asistente de cámaras. Preso 1 año y 5 días en Maracaibo.

8.- Ramón Centeno. Preso 3 años, 11 meses y 13 días.

9.- Víctor Ugas. Preso 1 año, 4 meses y 27 días.

10.- Rafael García Márvez. Preso 5 meses y 28 días.

11.- Gianni González. Asistente de cámaras. Preso 9 meses y 6 días.

12.- Julio Balza. Preso 1 año y 5 días.

13.- Luis López. Preso 1 año y 7 meses.

14.- Gabriel González. Integrante del equipo de prensa de Vente Venezuela. Preso 1 año 6 meses y 28 días.

15.- Carlos Lesma. Locutor y reportero gráfico. Preso desde hace 3 meses y 5 días.

16.- Mario Chávez Cohen. Preso 8 meses y 8 días.

Nicmer Evans fue puesto en libertad Roland Carreño salió del centro de detención donde estaba

De acuerdo a la lista manejada por el Sntp -inicialmente de 24 profesionales-, existen al menos ocho periodistas y trabajadores de la prensa que permanecen presos.

Procesos

El proceso de excarcelaciones ocurre en medio de la opacidad sobre la lista definitiva de presos políticos puestos en libertad.

Según distintas organizaciones, existen en el país más de 1 mil ciudadanos detenidos tras ser acusados de oponerse al Gobierno, antes y después de las elecciones de julio de 2024.

El presidente de la Asamblea Nacional ( AN) , Jorge Rodríguez, anunció este marte que la cifra de excarcelados llegaba a 400. No obstante, distintas ONG han contabilizado un máximo de 94 personas liberadas hasta la fecha.

Caracas / Rodolfo Baptista