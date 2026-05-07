Sindicalistas de Anzoátegui proponen que se cambie la comisión encargada de discutir el tema salarial

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) y el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-SAS) del estado Anzoátegui se reunieron este jueves, para rechazar el reciente ajuste salarial, anunciando por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Y es que alegaron, que solo se registró un incremento en el bono de guerra, manteniendo el sueldo mínimo congelado en Bs 130, desde 2022.

"Lamentablemente, quienes dicen ser los defensores de los trabajadores se vendieron con el patrón, cuando firmaron unos acuerdos que dicen ellos que son salarios mínimos y es una bonificación para el bono de guerra, violando el artículo 91 de la Constitución y el artículo 129 de la Ley del Trabajo. Por tal motivo, el movimiento sindical del estado Anzoátegui propone al movimiento nacional, que se cambie esa comisión para seguir discutiendo ante el Estado venezolano y Fedecámaras, los beneficios restantes que quedan para los trabajadores", expresó el secretario ejecutivo de Sintrasalud y miembro de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Yovanny Yaguaracuto.

Acompañado de otros delegados de esta organización, Yaguaracuto también se refirió al bono que le otorgará el gobierno a los profesionales y técnicos.

"Hay una discriminación porque la parte obrera, que tenemos también cuatro años que no nos aumentan, debería recibir un bono, aunque sea de menos costo. Nosotros desde Anzoátegui hemos estado llamando a Caracas haciendo el reclamo para que sean incluidos los obreros tanto nacionales, como de la gobernación y las alcaldías", señaló.

Más llamado

Por otro lado, los dirigentes estadales se dirigieron a los diputados de oposición en la Asamblea Nacional, para que apoyen a la masa laboral.

"Nosotros le proponemos a esos 29 diputados que encabecen una marcha con los trabajadores para solicitar un salario mínimo justo, porque con los anuncios que ha hecho el gobierno captamos que sí hay dinero para un salario no tan elevado, pero sí uno que se ajuste al presupuesto, no un bono de guerra para engañarnos", destacó.

De igual manera, Yaguaracuto recordó que tienen 20 años sin firmarse nuevos contratos colectivos, tanto nacionales como regionales.

"Y con respecto al aumento de $70 a los pensionados, el mismo gobierno está entrampado. La Ley del Seguro Social contempla que el trabajador debe pagar 750 semanas para poder gozar de la pensión, pero el gobierno tiene más pensionados del Amor Amor, que son votos de ellos, y no haya a quién dárselos ahora", enfatizó Yaguaracuto.

Rechazo

Luis Reyes, secretario de reclamos de Sunep-SAS, también se sumó al rechazo, en nombre de los trabajadores activos, jubilados y pensionados.

"A ocho días que hoy se está cumpliendo, donde la ciudadana presidenta encargada anunció un aumento que no fue tal aumento, debido a que lo que hicieron fue cercenarnos todos los derechos y todas las conquistas que habíamos venido disfrutando desde hace muchos años, es lamentable que unos directivos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) se hayan prestado para este juego que hizo el gobierno en contra de la mayoría de la masa trabajadora", declaró.

Es por ello, que Reyes aseguró que desde Anzoátegui manifiestan un "no rotundo" a estos representantes y solicitó que sean expulsados de la CTV por convalidar estos acuerdos.

"El gobierno está entrampado porque no hubo tal aumento, lo que hubo fue una desalarización con los bonos que no inciden ni en las presentaciones, ni en los aguinaldos, ni en las vacaciones. Es por ello que desde Anzoátegui y en mi condición de secretario de reclamos de Sunep-SAS vamos a alzar la voz a nivel nacional e internacional porque eso no puede ser, es una burla a los trabajadores. Lo que firmaron fue acuerdos para cercenarnos los derechos y cuando vemos y analizamos el acta, también firmaron para que se apruebe la Constituyente Sindical, cosa que no rechazamos, pero debe ser ampliada, que participemos todos los sectores de Venezuela", mencionó Reyes.

Barcelona / Elisa Gómez