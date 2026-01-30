Sindicalista dice que ingresos petroleros deben ir hacia la clase trabajadora

A juicio de José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), los ingresos que produzca la industria petrolera del país deben ir, al menos en principio, hacia la clase trabajadora.

Su argumento es que son los trabajadores quienes se encargan de todo el proceso de perforar, trasladar, mejorar, refinar, etc; para que el país pueda comercializar. Sin embargo, siguen teniendo un salario que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

"Es el momento de que se nos reconozcan los derechos. Somos los que producimos el ingreso que está recibiendo el país y en consecuencia estamos exigiendo que nos respeten. Gran cantidad de jubilados están esperando operaciones por distintas enfermedades y hasta ahora no han recibido la intervención (por razones económicas)", expresó el vocero.

Cambios

Bodas explicó que con la nueva Ley de Hidrocarburos las empresas extranjeras pasaron de estar obligados a garantizar regalías del 30%, a un 20 y 15%. Agregó que les bajaron los impuestos y les dieron el derecho de producir y comercializar sin estar bajo una política nacional.

También recordó que el petróleo venezolano dejó de estar sancionado y ahora se vende sin descuentos, lo que provocó la entrada de los primeros 500 millones de dólares al país en ventas. Según autoridades nacionales, primero ingresaron 300 millones y recientemente otros 200.

"Pero de la estabilidad laboral no se habla. No se le ha ingresado nada a los trabajadores", expresó el dirigente sindical. Acotó que se esperan otras entradas de miles de millones de dólares, pero resulta que ellos tienen "salarios de hambre".

"Estamos exigiendo que se aumente el salario y que cesen las bonificaciones de los ingresos. Desde la perspectiva de los trabajadores también pedimos que se discutan las convenciones colectivas, porque nos deben cuatro, que se active el seguro médico y el préstamo de vivienda", resaltó.

Bodas también pidió el cese de la persecución a dirigentes sindicales y trabajadores petroleros, así como también que se liberen a los que están detenidos (130). De igual manera solicitó que se les rinda cuentas sobre el fondo de ahorros de los jubilados.

"También hay compañeros despedidos, con orden de reenganche y pagos de salarios caídos que Pdvsa (Petróleos de Venezuela, S.A) desconoce. Es el momento para que respeten los derechos de los trabajadores petroleros", cerró.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo