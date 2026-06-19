Representantes solicitan limpieza en colegio de Bello Monte

Padres y representantes solicitaron a las autoridades locales que envíe cuadrillas de limpieza a la zona de prescolar del colegio Andrés Bello, ubicado en el sector Bello Monte de Puerto La Cruz.

Señalaron que anteriormente la alcaldía de Sotillo habilitaba un personal y maquinarias para hacer trabajos de desmalezamiento en las áreas verdes de la Base de Misiones, donde funciona el salón de Educación Inicial, pero ya se cumplió año desde la última jornada de limpieza.

Esto ha obligado a que los docentes y los padres de los alumnos realicen operativos de mantenimiento del lugar.

Sin embargo, los representantes afirman que no cuentan con los recursos y vehículos para evacuar de la zona las hojas y ramas cortadas.

"Sólo queremos que la alcaldía apoye a la escuela como antes para mantener el lugar limpio. Ahora que llegaron las lluvias, la maleza crece más rápido y por más que la cortemos, siempre quedará eso amontonado porque no tenemos cómo sacar eso del sitio", manifestaron.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez