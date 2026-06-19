Transportistas de Nueva Esparta implementan cobro digital para frenar millonarias pérdidas por evasión de pasajes

El transporte público en Nueva Esparta avanza hacia la modernización tecnológica mediante una alianza estratégica entre la aplicación En La Parada y el sindicato Suttene. Este acuerdo busca la incorporación masiva de nuevas líneas de transporte al sistema de cobro digital, entre las que destacan las rutas de Juan Griego, San Antonio, Nueva Cádiz, La Asunción, Santa Rosa, Virgen de los Ángeles, Choferes Unidos, Francisco Fajardo y la Cooperativa Pasajeros de Dátilero, informó el presidente del Sindicato de Transporte insular, Frank Acosta.

Asimismo, dijo que la iniciativa tiene como meta expandir el servicio de las 250 unidades que operan actualmente en la región insular hasta alcanzar un total de 600 autobuses conectados.

La implementación de este sistema representa una solución definitiva contra las fugas de capital y los recurrentes fraudes con transacciones digitales que afectan a los conductores locales.

El director ejecutivo de la aplicación, José Vásquez, advirtió que la informalidad y las excusas comunes de los pasajeros al momento de pagar generan un impacto económico severo en los ingresos del sector. De acuerdo con las estimaciones presentadas por los directivos, un transportista puede registrar pérdidas que oscilan entre los 500 y los mil dólares mensuales debido a la evasión y el impago de las tarifas tradicionales.

Para neutralizar estas pérdidas, la plataforma ofrece una alternativa blindada que automatiza el proceso de recaudación y asegura los ingresos en tiempo real. Frank Acosta, presidente de Suttene, enfatizó que la herramienta tecnológica resuelve los problemas cotidianos relacionados con las capturas de pantalla falsas y los engaños en los pagos móviles.

Al descargar el código QR desde la comodidad de sus hogares, los usuarios aseguran el pago correcto de la tarifa, el cual se debita y se acredita de forma inmediata al conductor en cuanto el dispositivo de la unidad establece conexión a internet en cualquier zona del estado.

Este proyecto de modernización cuenta con el respaldo financiero del Banco de Venezuela para garantizar la viabilidad y transparencia de las operaciones digitales en el transporte público neoespartano.

A su vez, las autoridades del gremio destacaron que En La Parada es una empresa privada de desarrollo netamente nacional, diseñada por profesionales egresados de la Universidad Metropolitana. El sector transporte no solo busca frenar la evasión de ingresos, sino también avanzar hacia un ordenamiento financiero que dignifique el trabajo de los transportistas, los colectores y los propietarios de las unidades.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero