Corpoelec realizó mantenimiento correctivo y preventivo en la subestación Cumaná II

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó a través de un comunicado de prensa, que realizaron mantenimiento preventivo y correctivo para optimizar los sistemas de control y potencia en la subestación Cumaná II 115 kV, en el estado Sucre.

Las maniobras favorecerán a unas 100 mil habitantes de la ciudad capital sucrense, al solventar de manera oportuna las averías en el sistema y prevenir interrupciones del servicio en la entidad.

De acuerdo con la información, se busca robustecer la infraestructura eléctrica a nivel de transmisión y blindar la estabilidad del flujo eléctrico para los habitantes de Cumaná.

El despliegue se activó con maniobras en interruptores, rehabilitación del cableado y la sustitución de breakers de alimentación, así como el reemplazo de componentes que integran la infraestructura eléctrica, devolviendo la automatización y seguridad al equipo de potencia.

Se ejecutaron labores de reingeniería en las protecciones del interruptor, garantizando que el sistema responda con absoluta precisión ante cualquier eventualidad en la red.

Otro equipo operativo realizó el servicio al mando mecánico del interruptor y reparó con éxito el mecanismo del seccionador, al cual se le instalaron nuevos pasadores para dejarlo 100% disponible para las operaciones de maniobra en el patio de la subestación.

La jornada concluyó con un protocolo de pruebas exhaustivas para validar los mandos de apertura y cierre, tanto a nivel de patio como desde la sala de control; además, se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de protección y alarmas centralizadas con resultados plenamente satisfactorios.

Sucre / Corresponsalía