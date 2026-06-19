Estudiantes de El Tigre realizan simulacros para demostrar conocimientos en primeros auxilios

Este jueves 18 de junio, estudiantes del Liceo Pedro Briceño Méndez de El Tigre, estado Anzoátegui, cerraron su tercer momento pedagógico con una jornada de simulacros de riesgo, en la que demostraron los conocimientos en primeros auxilios, que adquirieron durante el año escolar 2025 - 2026.

Los alumnos de 1ero a 5to año de bachillerato tomaron el control recreando dos escenarios para medir el nivel de atención a brindar en distintas emergencias.

En el primer acto, se simuló la caída de un estudiante desde la escalera central del liceo, donde la víctima ficticia presentó fractura expuesta en la pierna izquierda y laceración en región frontal de la cabeza.

Para el segundo acto, escenificaron una explosión en el área de la cocina, dando como resultado quemaduras de 2do y 3er grado en una de las madres cocineras.

Visión preventiva

La actividad estuvo organizada por las profesoras María Elena Prado, Xiomara Núñez y el paramédico Cristóbal Pérez, como enlaces de brigada institucional acompañados por el voluntariado activo de la Cruz Roja El Tigre.

La profesora Núñez destacó que la formación preventiva se mantuvo vigente durante todo período escolar, con el fin de que la población estudiantil se motive a cultivar sus conocimientos de atención primaria.

Refirió que la idea es enseñar las herramientas básicas para actuar en caso de accidentes tanto dentro como fuera del espacio educativo.

El Tigre / Damary Díaz