Siete máquinas fueron reparadas en Unidad de Diálisis de El Tigre

Horas después de que pacientes renales protestaran con un cierre de vía, este jueves, 23 de julio, fueron reparadas siete de las nueve máquinas averiadas en la Unidad de Diálisis Care de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

La intervención de un técnico permitió que estos equipos se pusieran nuevamente en funcionamiento, tras ser afectados por un apagón este miércoles, y se sumaran a otras dos máquinas que lograron encender durante la mañana.

Vidal Malaver, vocero y esposo de una paciente, refirió que a pesar de esta solución, los padecimientos continúan para aproximadamente 70 personas que se atienden en el lugar, donde hace un par de meses contaban con una capacidad operativa de 15 máquinas al servicio.

"Seguimos en contingencia con nueve máquinas para cuatro turnos y dos horas y media de diálisis para cada paciente (cuando se recomiendan entre tres y cuatro horas)", expuso Malaver.

Dijo que al parecer los sistemas presentaron problemas con las tarjetas electrónicas y en una revisión pasada no pudieron reemplazarse por falta de repuestos. Por esta razón, insistió en la necesidad de que instalen nuevas máquinas para evitar que las paralizaciones se traduzcan en graves consecuencias de salud.

Planes de gobierno

Durante la jornada también se presentaron comisiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Instituto de Salud de Anzoátegui (Saludanz) y la dirección de salud de la alcaldía de Simón Rodríguez, a fin de realizar una inspección en la unidad de diálisis.

Malaver comentó que el Dr. Roberto Rojas, autoridad única de salud en la región, informó a los pacientes sobre una plan de la gobernación para construir una nueva unidad de diálisis en las instalaciones del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre y así hacerle frente al déficit de centros dedicados a tratamientos renales en la zona.

Este proyecto, que lleva aproximadamente cinco años en fase de planificación, también fue anunciado en abril de este año por la directora del hospital tigrense, Adixa Castro, quien en ese momento informó que la obra se ejecutaría a corto plazo para iniciar con diálisis peritonial.

El Tigre / Damary Díaz