Carapaz conquista el Alpe d'Huez y se corona rey de la montaña del Tour de Francia

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se impuso este sábado en la penúltima jornada del Tour de Francia, consolidando una actuación memorable con victoria en la meta del mítico puerto de Alpe d'Huez.

El triunfo no sólo representa su segundo parcial en la presente edición de la carrera, sino que le permitió asegurar matemáticamente el maillot de lunares rojos como campeón de la montaña, según informó la Agencia EFE.

Carapaz, quien ya suma tres victorias de etapa a lo largo de su trayectoria en la Grande Boucle, coronó con éxito una larga fuga en la considerada etapa reina del trazado.

Protagonismo

La jornada, marcada por un perfil de alta exigencia alpina con final consecutivo en el legendario ascenso galo, sirvió de escenario para que el corredor sudamericano marcara la diferencia frente al grupo de favoritos desde los primeros tramos de la jornada.

Con este resultado, el corredor de Carchi ratifica por segunda vez en su carrera deportiva el título de la clasificación de la montaña en el Tour de Francia, distinción que ya había alcanzado en ediciones anteriores. La victoria de este sábado reafirma su protagonismo en el ciclismo de elite internacional a un día del cierre formal de la ronda francesa.

Alpe d’Huez / Redacción Web