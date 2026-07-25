El Colegio de Ingenieros de Venezuela evaluó más de 8.000 estructuras en Caracas tras los terremotos

Más de 8.000 estructuras en la capital venezolana han sido evaluadas por el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) con el fin de determinar su habitabilidad y detectar fallas críticas tras el devastador doble terremoto que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio, según informó la Agencia EFE a partir de un comunicado emitido por el gremio profesional.

De acuerdo con el balance presentado por el CIV, más del 70 % de los inmuebles examinados ha recibido la clasificación de "habitable". Sin embargo, cerca del 25 % de las infraestructuras fue catalogado bajo condición de "habitabilidad con precaución" o definitivamente "no habitable", lo que requiere intervenciones prioritarias o el desalojo preventivo de las familias afectadas.

En el despliegue técnico participan alrededor de 6.000 profesionales de la ingeniería que han prestado sus servicios de manera voluntaria y gratuita para brindar orientación a las autoridades locales y comunidades.

"Hemos tenido la presencia de unos 6.000 colegas en las zonas afectadas (...) para darle tranquilidad a la población", señaló Rafael Argotti, miembro de la Junta Directiva Nacional del CIV, citado por la agencia de noticias.

Argotti precisó además que las evaluaciones se enfocarán en los sectores con mayor antigüedad edilicia y densidad demográfica. El plan global proyecta alcanzar las 12.000 inspecciones mediante una labor coordinada entre el CIV, las alcaldías locales, universidades, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Un mes del desastre y millonarias pérdidas económicas

El informe se da a conocer al cumplirse un mes de los movimientos telúricos que devastaron la zona septentrional del país sudamericano. Según los balances oficiales del Gobierno venezolano, la emergencia deja hasta la fecha un saldo de 5.546 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas damnificadas que perdieron su vivienda. Asimismo, las autoridades contabilizan unos 856 edificios con daños severos y 190 estructuras colapsadas por completo.

En el ámbito macroeconómico, el Banco Mundial estimó recientemente los daños materiales directos en 19.600 millones de dólares, advirtiendo que un proceso de reconstrucción lento o ineficiente podría lastrar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Caracas / Redacción Web