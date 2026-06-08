Sheshín Velásquez estrena "Qué será de mí", segundo adelanto de su EP “Amor en alta resolución”

El mundo del reggae en español suma un nuevo capítulo con el lanzamiento oficial de “Que será de mí”, el más reciente sencillo del cantautor sucrense Sheshín Velásquez. El tema estará disponible en todas las plataformas digitales y en su canal de YouTube a partir de este 6 de junio a las 6:00 pm.

‎El lanzamiento es el segundo corte promocional de su esperado EP de Reggae Love, titulado “Amor en alta resolución”, con el cual, Sheshín busca consolidar el éxito alcanzado con su primer sencillo, “Mi princesa”, una canción que contó con una excelente aceptación por parte del público y que abrió las puertas a esta nueva etapa de su carrera.

‎A diferencia de su antecesora, “Que será de mí” explora una faceta mucho más íntima y melancólica. Con una letra honesta y profunda, la canción narra la batalla interna entre el orgullo y el miedo a la soledad cuando el amor se distancia, todo bajo una atmósfera rítmica de reggae envolvente y cálida.

‎El videoclip oficial también estará disponible en YouTube este 6 de Junio, a las 6 pm, marcando un paso firme hacia el lanzamiento completo de “Amor en alta resolución”, que promete ser uno de los proyectos de reggae más destacados del año.

Sucre/ Corresponsalía