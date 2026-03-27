Servicio eléctrico falló en varias comunidades de El Tigre este jueves

Durante la jornada de este jueves, 26 de marzo, varias comunidades de El Tigre, al sur de Anzoátegui, registraron fallas del servicio eléctrico, casi de forma seguida y hasta por cuatro horas.

De acuerdo con reportes ciudadanos, entre los sectores afectados estuvieron Pueblo Nuevo Norte y Sur, donde la energía se interrumpió cuatro veces en el día, con duración de una hora cada una.

En la comunidad de Inavi, el corte se reportó aproximadamente a las 2:30 pm hasta que el flujo eléctrico se restableció a eso de las 5:30 pm.

El sector San Francisco de Asís también entró en oscuridad a las 7:30 pm. Aquí la falta de luz se prolongó hasta las 9:15 pm.

Preocupación ciudadana

Los habitantes del municipio Simón Rodríguez ven con preocupación que este tipo de situaciones sean cada vez más seguidas. Entre otras cosas, temen que sus equipos paguen las consecuencias por la inestabilidad del sistema eléctrico.

Por esta razón, solicitan a las autoridades que se establezca cuanto antes un cronograma concreto que les permita estar prevenidos ante los frecuentes apagones.

El Tigre / Damary Díaz