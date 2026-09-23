Vecinos: En La Candelaria nos quedamos sin luz todos los días por falla eléctrica

"Después del apagón que nos dejó sin luz por 17 horas, aquí en La Candelaria hay fallas eléctricas todos los días. Anoche otra vez nos quedamos en la oscuridad por 20 minutos más o menos".

La queja fue expuesta por una vecina del Urbanismo La Candelaria, ubicado Cantaura, capital del municipio Freites del estado Anzoátegui, quien prefirió omitir su nombre, insistiendo en el reclamo a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) por la avería recurrente que se registra desde el pasado miércoles, 16 de septiembre, en toda esa zona.

"Esa misma noche del miércoles, cuando creímos que no se iría más la luz porque llegó a las 4:30 de la tarde, después de 17 horas, quedamos a oscuras otra vez como por 20 minutos. Desde ese día estamos con este problema. La luz va y viene y antes no pasaba eso", aseveró.

Los residentes expresaron su molestia por la intermitencia del servicio de energía eléctrica y aseguraron que sus artefactos electrodomésticos se encuentran constantemente expuestos a daños que no son resarcidos por Corpoelec.

"Nadie paga las pérdidas económicas por los bajones y las fallas. La semana pasada quitaron la luz por cuatro horas, más o menos, porque supuestamente iban a corregir esa falla, pero hasta la fecha todo sigue igual", dijo otro vecino.

Infructuoso

El Tiempo intentó contactar al jefe de Corpoelec en la zona centro de Anzoátegui, Wilfredo Díaz, pero no se pudo establecer la comunicación.

Cantaura / Danela Luces