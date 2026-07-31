Reportan al menos ocho heridos y múltiples daños tras sismo de 4,7 grados en Nápoles, Italia

Al menos ocho heridos y numerosos daños tuvieron lugar este viernes a consecuencia de un terremoto de magnitud 4,7 registrado en la provincia de Nápoles, Italia.

Según información del cuerpo Protección Civil local, difundida por EFE, sería el mayor movimiento telúrico que se ha reportado en esa zona en los últimos 40 años.

El sismo se produjo produjo a seis kilómetros de Nápoles, en la zona de Campos Flégreos a las 19:46 horas en la localidad de Pozzuoli. Se sintió en la ciudad de Nápoles y en municipios de la provincia, donde las personas salieron a las calles aterrorizadas.

Medios italianos dijeron que el temblor provocó el derrumbe de la fachada de un edificio en Pozzuoli y derrumbes de cornisas y yeso entre esa localidad y la de Bagnoli. No se reportaron afectaciones directas a los residentes.

Tras el hecho se produjeron cortes de luz y se informó sobre varios ascensores atascados en edificios.

Nápoles / Redacción web