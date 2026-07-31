Cleanz recibió el proyecto de ley para la prevención, atención y seguimiento en caso de desastres naturales

Diputados del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) recibieron este viernes 31 de julio, en el edificio Bicentenario ubicado en Barcelona, municipio Simón Bolívar, el proyecto de ley para la prevención, atención y seguimiento en caso de desastres naturales, cuya propuesta fue presentada el pasado 22 de julio, ante el gobernador Luis Marcano.

El presidente del parlamento, Andrés Márquez, informó que el plan fue entregado por integrantes de la sociedad civil, encabezados por Carlota Salazar, Elizabeta Di Niscia, Carlos Ortiz y Luis Córdoba, entre otros; con el objetivo de crear un instrumento legal que sirva para afrontar posibles situaciones, emergencias y eventos naturales en el futuro, en articulación con las autoridades.

Di Niscia recordó que en primera instancia, la propuesta fue presentada ante el gobernador, quien le dio el visto bueno y brindó todo el apoyo. Alegó que tras lo acontecido por el doble terremoto del pasado 24 de junio, fueron motivados a hacer un plan que reúne herramientas destinadas a mejorar la eficiencia del estado en este tipo de situaciones imprevistas.

Importancia

Los legisladores Héctor Galindo y Saúl Gómez destacaron la importancia de este encuentro, como una bandera para trabajar juntos.

Márquez señaló que este martes 4 de agosto, el proyecto será presentado a la plenaria para instalar mesas de trabajo para su revisión, análisis y discusión.

Barcelona / Elisa Gómez