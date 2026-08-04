Senadores de EE.UU. presentan resolución que pide liberar a los presos políticos y celebrar elecciones en Venezuela

Un grupo de senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos presentó este martes una resolución en la Cámara Alta en la que solicita la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos en Venezuela y plantea la realización de elecciones libres, justas y transparentes.

La propuesta fue introducida por los senadores Ted Cruz, Jeanne Shaheen, Rick Scott, Dick Durbin, Tim Kaine, Adam Schiff y Jacky Rosen.

El texto de la resolución sostiene que "Delcy Rodríguez no tiene ningún mandato electoral" y señala que "se considera incapaz de ganar una elección libre y justa". Asimismo, reafirma el respaldo de Estados Unidos a una transición democrática por vías pacíficas en Venezuela.

Entre los planteamientos incluidos en la iniciativa figura la excarcelación de todos los presos políticos y el establecimiento de condiciones para que los dirigentes políticos puedan ejercer sus derechos. El documento menciona expresamente a María Corina Machado y solicita que pueda regresar al país con garantías y participar en la actividad política.

Además, los senadores advierten que cualquier acción que cause un daño grave a Machado o a otro aspirante a un cargo público afectaría la legitimidad de un eventual proceso electoral.

Al presentar la resolución, Ted Cruz afirmó que avanzar hacia unas elecciones en el corto plazo responde a intereses de seguridad nacional para Estados Unidos. "Un gobierno legítimamente electo permitiría construir una relación estratégica de largo plazo entre ambos países", expresó.

Crítica

Por su parte, Jeanne Shaheen señaló que, a su juicio, el gobierno de Delcy Rodríguez no ha dado pasos hacia la convocatoria de elecciones ni ha desmantelado los mecanismos de represión. "Cada día sin avances representa un retroceso para Venezuela", declaró.

La resolución también cita la evaluación emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 1 de agosto de 2024, según la cual Nicolás Maduro no obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año y Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos.

El documento igualmente hace referencia a la inhabilitación política de María Corina Machado por decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

La iniciativa fue remitida al comité correspondiente del Senado para su consideración. Hasta el momento no se ha informado la fecha en que será discutida ni se le ha asignado un número oficial.

Washignton / Redacción web