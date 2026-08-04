Marco Rubio: transición democrática en Venezuela no requerirá de años, pero sí meses y semanas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que la transición democrática en Venezuela tomará meses, al considerar que antes deben establecerse condiciones institucionales que permitan la realización de elecciones.

Durante la firma de un memorando nuclear con el canciller de Paraguay en Washington, Rubio fue consultado sobre cuándo podrían celebrarse elecciones en Venezuela. En respuesta, señaló que el proceso requiere "verdadera libertad de prensa, participación multipartidista, reconciliación nacional y un Consejo Electoral que cuente los votos con precisión".

"Tiene que suceder. Y es un trabajo en progreso", expresó Rubio, al recordar que han transcurrido aproximadamente seis meses desde la captura de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado indicó que el Gobierno estadounidense trabaja en dos frentes: mejorar las condiciones económicas de los venezolanos y facilitar una transición política en la que participen todos los sectores del país.

"Va a requerir algo de persistencia y un poco de paciencia. No años, pero sí ciertamente meses y semanas", afirmó.

Rubio sostuvo que el sistema político venezolano ha permanecido en el poder durante casi tres décadas, por lo que, según dijo, los cambios no ocurrirán de manera inmediata.

"Estas cosas son difíciles. No ocurren así. Sé que todos estamos acostumbrados a resultados instantáneos, o al menos a expectativas de resultados instantáneos", señaló.

Agregó que una transición democrática requiere reconciliación nacional, participación abierta de los partidos políticos, un sistema de conteo electoral confiable, además de instituciones y una economía funcionales para que el próximo gobierno pueda asumir el poder con un Estado operativo.

Al concluir sus declaraciones, Rubio aseguró que el proceso avanza, aunque a un ritmo menor del esperado.