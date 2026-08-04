José Nicasio Narváez renuncia a la presidencia de Primero Justicia en Nueva Esparta

El exalcalde del municipio Península de Macanao, José Nicasio Narváez, anunció oficialmente su renuncia a la presidencia de Primero Justicia en el estado Nueva Esparta.

La decisión fue formalizada y difundida a través de un comunicado en sus cuentas en las redes sociales, espacio donde el dirigente opositor detalló los motivos que lo llevaron a separarse de la junta directiva insular.

Narváez explicó que la vocación política consiste primordialmente en servir y colocar los intereses del país por encima de cualquier posición personal. En su mensaje, sostuvo que da este paso con absoluta tranquilidad y madurez, con el único objetivo de facilitar los caminos y otorgar total libertad de acción a la dirección regional para que impulse los procesos que considere convenientes.

Pese a su salida de la directiva, el exalcalde enfatizó que mantendrá su militancia dentro del partido.

Señaló que sigue siendo un justiciero de convicción, leal a los principios de la organización y a las directrices de las autoridades nacionales, por lo que continuará respaldando las dinámicas internas de la agrupación.

Finalmente, Narváez agradeció el apoyo recibido durante el ejercicio de sus funciones operativas en la entidad insular y ratificó su disposición de continuar el trabajo territorial.

Manifestó que ahora, como un militante más, desde la calle, seguirá recorriendo cada rincón de Nueva Esparta para apoyar a las bases, concluyendo que se retira de la presidencia con la tranquilidad del deber cumplido.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero