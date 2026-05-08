Senador Rick Scott exige sanciones contra Delcy Rodríguez tras muerte de Víctor Hugo Quero

El senador estadounidense Rick Scott solicitó la reimposición inmediata de sanciones contra Delcy Rodríguez, tras denunciar el asesinato del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado.

A través de su cuenta en X, el legislador dijo que Quero Navas fue víctima de "secuestro, tortura y aislamiento", pues mientras su madre, Carmen Navas, lo buscó en diversos centros penitenciarios durante 16 meses, el cuerpo de la víctima ya había sido sepultado nueve meses antes por quienes lo mantenían bajo arresto.

El senador calificó el hecho como un "crimen contra la humanidad" y señaló directamente a la administración de Nicolás Maduro, ahora liderada por Rodríguez, subrayando que "la brutalidad del sistema actual no conoce límites".

"Delcy Rodríguez debe dar respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo", acotó Scott.

Asimismo, hizo un llamado internacional para exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos y desaparecidos en el país, asegurando que los responsables de estos actos deberán rendir cuentas ante la justicia.

Washington / Redacción web