Senado de EE.UU. aprobó iniciar el debate sobre ley para poner fin al cierre del Gobierno

El Senado de Estados Unidos votó este lunes a favor de iniciar el debate sobre el proyecto de ley avalado por la Cámara de Representantes para poner fin al cierre de Gobierno.

Con un resultado de 60 votos a favor y 40 en contra, la votación de procedimiento permite avanzar con las negociaciones y abre la puerta a la aprobación final de la medida.

Para que la moción fuera exitosa se requería una mayoría simple (60), que se alcanzó gracias al apoyo de ocho senadores demócratas, quienes se sumaron a los republicanos.

Los demócratas que votaron a favor del debate son Catherine Cortez Masto, John Fetterman, Dick Durbin, Maggie Hassan, Tim Kaine, Angus King, Jackie Rosen y Jeanne Shaheen.

El Senado procederá a una serie de votaciones previas a la aprobación definitiva, incluyendo la consideración de enmiendas al proyecto de ley de la Cámara. Estas modificaciones buscan reflejar un acuerdo alcanzado por la mayoría de los senadores republicanos y los ocho demócratas disidentes.

Si este proyecto de ley es aprobado en el Senado, deberá pasar por la Cámara de Representantes y conseguir ahí su aval antes de hacerse efectivo.

El acuerdo permitiría reabrir temporalmente el gobierno federal, que lleva 40 días de vigencia y se ha convertido en el más largo de la historia del país, y garantizar el pago retroactivo a los empleados federales afectados por el cierre, mientras se negocian los presupuestos completos para el año fiscal 2026.

La medida podría poner fin a una crisis que ha provocado la cancelación de miles de vuelos a nivel nacional, la suspensión de programas de asistencia alimentaria y más de un millón de trabajadores federales sin recibir su salario.

La falta de acuerdos entre republicanos y demócratas sobre los subsidios a la salud figuran como el punto clave de la disputa donde unas 24 millones de personas, en especial adultos mayores, podrían perder la cobertura del Obamacare, si no hay acuerdos antes de diciembre.

Washington / EFE