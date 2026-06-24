Segundo Foro de Periodismo Digital en Carúpano exploró temas que afectan el ejercicio de la profesión

Con un éxito de asistencia y ponencias que abrieron el debate en distintos aspectos del ejercicio periodístico, se realizó en la sala de conferencias del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, el 2do Foro: El Periodismo en la Era Digital 2026.

Después de una primera y tímida experiencia, este año, el organizador del foro, el comunicador Esteban Mieres, dijo que apostaron a atraer a estudiantes, tanto de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) como de Publicidad de la Universidad Politécnica de Paria (UPTP).

Mieres destacó el interés de formar a las nuevas generaciones, sobre todo en estas épocas que engloban procesos y conceptos como lo digital, la revolución tecnológico-científica y que afectan el ejercicio del periodismo.

“Queremos aportar nuestro grano de arena en la formación de los nuevos periodistas de Carúpano, tomando en cuenta que existe la escuela de periodismo de la UBV y el interés de los estudiantes de publicidad de la UPTP”.

Temario

Ocho ponencias se pasearon por temas como el ejercicio del periodismo en tiempos de inteligencia artificial, la monetización de los medios y su relación con la publicidad, la desinformación y las redes sociales, el periodismo corporativo, el stoytelling, la información televisiva en tiempos de inmediatez, la creación de un medio digital como emprendimiento y el reporterismo gráfico en claves de arte, óptica y ética.

El organizador del foro resaltó la participación de conocidos periodistas locales como Yesenia García, de Tu TV; Miguel Olivier del Pregonero Digital; Alexander Pacheco de Atarraya; Nelson Hernández, productor de Tu TV y creador de contenidos digitales; Haroldo Subero, jefe de medios de la Fundación Prosperi; Juan Vallejo de Carupanizate.com, el fotorreportero de eltiempove.com en Carúpano, Otto Irazábal y la periodista del mismo medio, Yumelys Díaz.

La actividad también fue oportuna para hacer un sentido homenaje a los fotógrafos y comunicadores, César Toledo y Jesús Santamaría, recientemente fallecidos y quienes dejaron un legado con sus creaciones gráficas y los contenidos que produjeron a lo largo de sus carreras.

Sucre / Yumelys Díaz