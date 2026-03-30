Sectores de Aragua de Barcelona llevan más de 15 horas sin luz

Más de 15 horas sin luz llevan los sectores de la zona este de Aragua de Barcelona, según reportaron habitantes de esa población, quienes indicaron que quedaron sin energía eléctrica a eso de las 12:00 de la noche de este domingo, 29 de marzo, sin que hasta el momento se haya restablecido el servicio.

De acuerdo con testimonios de usuarios afectados, la falla se habría registrado en el circuito Aragua de Barcelona 34.5 Kv / 13.8 Kva perteneciente a la subestación Alfredo Salazar, ubicada en Anaco. "Esto ha sido un desastre desde el viernes, con bajones fuertes desde las 6:44 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, cuando se quemó un transformador en la calle Principal de El Vallito cruce con la calle 12", dijo uno de los vecinos, quien prefirió omitir su nombre.

La avería del equipo dejó sin luz 220 al sector y luego, el domingo a la medianoche, se produjo el apagón que mantiene a oscuras a El Vallito y zonas como San Pedro, Libertad, avenida José Antonio Anzoátegui, Manga de Coleo, Los Coloraditos, Gladys de Lusinchi, Barrio Sucre, Hospital, entre otros.

Según dijeron los afectados, luego de la falla se comunicaron con la oficina de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en Anaco, pero les informaron que no tenían vehículo para trasladarse a la zona.

Sólo una hora

Aunque el circuito Aragua de Barcelona 34.5 Kv / 13.8 Kva también suministra energía eléctrica a los municipios Santa Ana y Mac Gregor, los reportes indican que en la jurisdicción santanera se fue la luz a la medianoche del domingo 29, pero el servicio volvió una hora después.

"En mi casa se fue a las 12 y cuando volvió, una hora después, me percaté de que se quemó el aire acondicionado", aseveró Erick Sarmiento, habitante de la urbanización Orocopiche 1.

El Tiempo intentó constatar si el municipio Mac Gregor está afectado por la falla eléctrica, pero no fue posible lograr la comunicación.

Segundo apagón

Vale resaltar que el pasado 23 de marzo hubo un apagón de 12 horas que afectó a los habitantes de Aragua, Santa Ana y Mac Gregor.

En esa oportunidad se supo que la interrupción del servicio eléctrico se habría originado tras la caída de una línea de alta tensión en la vía que comunica a Anaco con Santa Ana.

Aragua / Danela Luces