viernes
, 27 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Sectores chavistas realizaron jornada de oración por la liberación de la pareja presidencial en Bermúdez

marzo 27, 2026
La militancia y movimientos sociales se congregaron en la plaza Bermúdez de Carúpano / Foto: Cortesía Otto Irazábal

Este jueves 26 de marzo, la militancia del chavismo y los movimientos sociales participaron en una jornada de oración por la liberación del presidente Maduro y su esposa Cilia Flores, en la plaza Bermúdez de Carúpano, en el estado Sucre.

Ronmel Ugas, legislador y movilizador del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el municipio, informó que hicieron presencia para exigir la liberación de la pareja presidencial venezolana, “vilmente secuestrados y prisioneros del imperialismo norteamericano”.

Acusó al presidente Donald Trump, “de prender las alarmas de la guerra y ahora pretender apropiarse del mundo”.

Medidas

Ugas agregó que sumaron a las peticiones la eliminación de las llamadas medidas coercitivas y unilaterales, “que sancionaron al país, simple y llanamente porque no nos arrodillamos”.

Señaló que están en permanente movimiento y en la calle, acompañando al pueblo, “pero también trabajando en esa vía y en esa ruta del proceso de transformación hacia el sistema comunal”.

Sucre / Yumelys Díaz

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