Reportan nuevas excarcelaciones de petroleros, pero ninguno de Anzoátegui

En horas de la tarde de este martes 19 de mayo 2026 fueron excarcelados 17 trabajadores de la industria petrolera, que estaban detenidos por "motivos políticos" en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda.

Así lo informó el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, quien precisó que dentro de este grupo hay empleados del Complejo Refinador Paraguaná, en Falcón, y de la Refinería El Palito, en Carabobo.

"De los que quedan de Anzoátegui no fue liberado ninguno, pero se está hablando que hoy o en el transcurso de la semana habrá nuevas liberaciones", añadió.

A la espera de su salida

De la industria en la entidad oriental, Bodas detalló que faltan por ser liberados al menos 11 petroleros.

"Y estamos exigiendo que sea libertad plena porque hasta ahora todos han sido con régimen de presentación una vez al mes en Caracas, y hasta ahora no hay respuesta de los ya excarcelados a que se reincorporen a sus puestos de trabajo en la industria. También seguimos exigiendo la incorporación de 1.000 trabajadores que fueron despedidos injustificadamente y tienen orden de reenganche, y pago de salarios caidos, y hasta ahora no ha sido posible", reiteró el representante de la Futpv.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez