Secretario de SpV rechazó ataque de Estados Unidos a Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua

Miguel Vásquez, secretario general nacional de Soluciones Para Venezuela (SpV) y exlegislador del estado Sucre, condenó “la acción injerencista y criminal del gobierno de EEUU”, con su ataque militar de la madrugada de este sábado y acusó a los norteamericanos de bombardear población civil en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Vásquez dijo que es repudiable también el secuestro del presidente Maduro y su esposa, que denunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien solicitó a EEUU pruebas de vida del Presidente de Venezuela.

Palabras

“Estas cobardes y arteras acciones contra la soberanía nacional convocan a la más amplia y efectiva unidad nacional, en defensa del territorio y de la autodeterminación del pueblo venezolano, que tiene consigo una gran tradición libertaria e independentista”.

Agregó que se puede estar, a favor o en contra, institucionalmente, de políticas económicas y sociales del gobierno nacional, “pero nada de eso justifica que como venezolanos tengamos que avalar la presencia de potencias imperiales para regir y dirigir las políticas internas de nuestra patria”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano