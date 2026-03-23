Secretario de ABP en Sucre llamó a una transición urgente

El secretario general de Alianza al Bravo Pueblo (ABP) en el estado Sucre, Ramón Brito, realizó una rueda de prensa en Carúpano, como parte de una gira de acercamiento con la militancia y simpatizantes de la organización, en la cual esperan aportar información sobre la situación del país, con el fin de que la gente esté alerta y consciente del panorama actual.

Explicó que esta gira permitirá una evaluación del trabajo que se viene realizando en todo el país, por parroquias y sectores, “y también dar un aliento a la militancia y a los simpatizantes”.

Brito, al analizar la situación actual de Venezuela, criticó que aún no ha habido una transición y sigue el mismo orden establecido, lo cual les ha servido de argumento para la gira y los contactos con gremios y militancia.

Declaró que van a convocar un congreso nacional para discutir el contenido programático de siete mesas de trabajo que se realizaron con miras a la revisión y modernización de los estatutos de la organización, de los cuales pasaron de 49 a 83 y otra parte se modificó.

Clamor

El dirigente agregó que apoyan las manifestaciones de calle sobre reclamos sociales. “No es nada más el salario mínimo. Hablemos de los hospitales y centros dispensadores de salud, no hay nada, no hay insumos”, añadió.

Dijo que no hay cambios reales y piden que se actúe con honestidad desde el gobierno. Además, dijo que desea que los Estados Unidos coopere con la transición, “tomando en cuenta a la gente más influyente del país”.

Recordó que González Urritia ganó unas elecciones y María Corina Machado unas primarias, por lo que tienen un liderazgo en el país, pese a todas las trabas que les han puesto.

Y aunque dijo que no están desesperados, sí quieren que se dé una transición en un tiempo perentorio para que la gente pueda tener entrada a lo que está percibiendo el país por la renta del petróleo, oro y gas. “Hay un reclamo por todo el país”, finalizó el dirigente de ABP.

Sucre/ Yumelys Díaz