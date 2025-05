Sebastián Yatra presenta ‘Milagro’, su álbum más íntimo y familiar

Sebastián Yatra abre las puertas de su mundo interior con ‘Milagro’, su cuarto álbum de estudio, en el que abraza lo cotidiano, las bendiciones y en el que, según dijo en entrevista con EFE, decidió mostrarse tal y como es.

«El que lo escuche me va a conocer mejor. Yo no me limito. En las canciones está mi vida», afirmó el artista colombiano de 30 años.

A través de las 17 canciones del disco, muchas guiadas por la guitarra y arreglos minimalistas, expone emociones, recuerdos y vínculos familiares, como el que lo une a su padre, quien participa en el cierre del álbum.

Lejos de la fusión estilística de su anterior trabajo, ‘Dharma’ (2020), Yatra presenta en ‘Milagro’ un viaje emocional que, según él, nace de «la forma más sincera y natural» de contar historias.

«Yo naturalmente voy mucho hacia la guitarra en las producciones pop, y en este disco hay muchas guitarras, muchas canciones que solo necesitan eso para que el corazón se escuche», indicó.

Momentos especiales

Uno de los momentos más íntimos del disco llega en ‘El final que soñábamos’, una balada nacida en su casa familiar en Medellín y producida junto a su primo Esteban Obando, pianista y productor formado en Berklee.

«Nunca habíamos hecho algo juntos, pero siempre fue una inspiración para mí», explicó Yatra.

Pero si hay una pieza que resume la esencia del disco, es ‘Óleo de mujer con sombrero’, tema de cierre interpretado junto a su padre. La canción, una adaptación del clásico de Silvio Rodríguez, cobra un sentido especial para Yatra.

Ante la pregunta de si le tocó convencerlo para que cantara con él, la respuesta fue un rotundo no. «Mi papá es un corazón con patas. Por sus hijos hace cualquier cosa. Toca la guitarra y canta en la canción, y yo ahí casi que sobro. Me encantaría que grabara más, para tenerlo siempre».

Este homenaje familiar no solo cierra el álbum en lo sonoro, sino también en lo simbólico. «Para mí, todo arranca y termina en la familia», afirmó el artista, quien reconoce que la música que escuchaba su padre, como los clásicos de la nueva trova cubana, forma parte de su propio ADN creativo.

La narrativa visual también acompaña este viaje. Cada video del álbum representa un «milagro cotidiano distinto», explicó Sebastián Yatra.

El anuncio de ‘Milagro’ llegó en forma de un corto protagonizado por personas comunes y un misterioso sobre, diseñado para conectar con las emociones de su audiencia.

Temas en la placa musical

Entre los temas que componen el disco se encuentran éxitos ya conocidos como ‘Vagabundo’, con Manuel Turizo y Beele; ‘2 AM’ con Bad Gyal y ‘La Pelirroja’, además de colaboraciones con artistas como Humbe, Robi, Ariza y Gus.

Algunas son para «enamorar, bailar, cantar y celebrar. Otras para llorar», cuenta. También se destacan piezas inéditas como ‘Disco rayado’, ‘Amén’, ‘Segundo amor’ y ‘Templo de Piceas’.

Actualmente, Sebastián Yatra se prepara para una gira por España titulada ‘Entre tanta gente Summer Tour’, con 12 fechas confirmadas en algunos de los festivales y recintos más destacados del país.

«He trabajado los arreglos con Andrés Múnera, Carlos López y Manuel Lara, con quien también hice muchas canciones del disco. Estoy muy involucrado, no solo en lo musical, sino también en lo visual», señaló. La dirección creativa está a cargo de Rocío Gastaldi y el equipo de The Movement.

Convicción del artista

«Es el mejor show que he armado en toda mi vida», aseguró. Es, además, la semilla de lo que será su próxima gira mundial. Y es que después de su paso por Broadway y su aclamada actuación en Viña del Mar, Sebastián Yatra se muestra renovado, energizado y listo para más.

«Lo que quiero es poderle dar la vuelta al mundo con mi música. Pueden estar 100 personas o pueden estar un millón, y le vamos a meter la misma energía», dijo.

Recordó una conversación con su padre al inicio de su carrera, cuando dudaba si lanzar una balada pop en plena era del reguetón.

«¿Preferís que te escuchen diez personas siendo tú o un millón siendo alguien más?», le preguntó su padre. Ese consejo lo guía hasta hoy: ser fiel a lo que ama, sin importar el tamaño del público, porque «lo otro se sale de las manos; es algo que elige la gente».

Madrid / EFE