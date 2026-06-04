Alcaldía de Cumaná incorporará nuevas patrullas para reforzar la seguridad

El alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, anunció la entrega de dos nuevas unidades de patrullaje destinadas al Instituto de Policía del Municipio Sucre, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y atención a la ciudadanía.

La información fue ofrecida en Cumana, durante la transmisión de su programa radial, donde destacó que esta dotación permitirá mejorar la capacidad operativa de los funcionarios y brindar una respuesta más rápida ante las distintas situaciones que se presenten en la jurisdicción.

Figueroa indicó que la incorporación de estas unidades forma parte de un plan orientado al fortalecimiento institucional del cuerpo policial municipal.

Adelantó que antes de culminar el año esperan sumar otras dos patrullas a la flota, con el propósito de continuar optimizando el trabajo de seguridad en las comunidades.

Con esta nueva dotación, las autoridades aspiran a incrementar la presencia policial en distintos sectores del municipio.

Cumaná / Lino Castañeda