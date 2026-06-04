En Francisco de Miranda no saben qué pasó con proyecto del acuífero

Ha transcurrido un año desde que fue aprobado el proyecto de perforación de un pozo de agua en el sector Francisco de Miranda de Anaco y aunque se iniciaron las labores de perforación la obra no llegó a feliz término y los vecinos siguen "secos".

Así lo manifestaron residentes de este sector del municipio Anaco, estado Anzoátegui, cercano a la troncal 16, quienes prefirieron omitir sus nombres, y aseveraron que no han sido informados sobre el estatus de ese proyecto, cuyos recursos ascendieron a 10 mil dólares.

"Lo único que sabemos es que no nos llega el agua y tenemos que seguir comprándola a los camiones cisternas. No sabemos si el pozo no sirvió, si el agua es salobre, si de verdad lo terminaron. Nadie dice nada", expresó un vecino que lleva casi dos décadas sin el servicio por tuberías.

Otro habitante indicó que cuando se hizo la consulta popular le dieron prioridad al proyecto del acuífero porque pensaron que la obra les traería calidad de vida, pero en realidad se sienten engañados porque no ha cambiado nada.

"Nos alegramos porque después de 18 años sin agua creímos que llegaría la solución a este problema y no fue así. No se resolvió nada y parece que no hay interés en eso. Seguiremos en lo mismo: comprando lo que podamos para tener agua en los tambores y en los tanques para los quehaceres de la casa", agregó.

Anaco / Danela Luces