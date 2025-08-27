Se registró un sismo de magnitud 3.4 en el estado Anzoátegui

A través de las redes sociales, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que durante la mañana de este miércoles se registró un sismo en el estado Anzoátegui.

De acuerdo con el ente, el temblor tuvo una magnitud de 3.4 y una profundidad de 10 kilómetros (Km). El epicentro se ubicó 20 km al norte de Puerto La Cruz, capital del municipio Sotillo.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:10 AM. Funvisis no reportó daños materiales ni pérdidas humanas, tras el sismo que causó temor en algunos pobladores de Barcelona y Puerto La Cruz que aseveraron en Instagram que "el temblor fue muy fuerte".

Puerto La Cruz / Redacción Web