Dirigente de AD en Resistencia cuestionó gestión del Alcalde de Carúpano en materia de servicios

​El secretario general de Acción Democrática en Resistencia (AD) seccional Carúpano, en el estado Sucre, Edgar García, cuestionó el reciente balance de gestión presentado por el alcalde de la jurisdicción, Julio Rodríguez, al calificarlo como "desconectado de la realidad" del municipio Bermúdez.

Señaló que mientras la narrativa oficial promueve el concepto de una "Ciudad Vanguardia" e innovadora, tras la reactivación de dos semáforos inteligentes, la ciudadanía denuncia un colapso estructural en los servicios públicos esenciales.

Refirió que habitantes de la localidad señalan que el deterioro de las calles y aceras, las fallas crónicas en el suministro de energía eléctrica y gas, y la distribución de agua no apta para el consumo humano desmienten la proyección de modernidad de la alcaldía.

Sumó a las quejas el estado del Hospital General de Carúpano y la red de ambulatorios locales, que son descritos como "un calvario" para los pacientes de la península de Paria.

Inconclusas

Además, denunció que hay una lista de obras que no han sido culminadas y solicitudes de auditoría en torno a las cuales se ha impuesto "el silencio oficial".

"Son proyectos emblemáticos que permanecen paralizados a pesar de las inversiones asignadas en administraciones pasadas, entre las cuales destacan la planta procesadora de cacao en Macarapana, el movimiento de tierras en Guaca, para el nuevo internado judicial, los acueductos de agua potable de la Zona Sur y de la parroquia Santa Rosa", puntualizó.

Sucre / Yumelys Díaz