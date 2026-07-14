Se registró un incendio en Residencias Samoa de Barcelona

Este martes, al mediodía, se registró un incendio en la Torre B de Residencias Samoa, ubicada en la avenida Jorge Rodríguez de Barcelona, capital del estado Anzoátegui.

El siniestro, que sólo causó daños materiales, generó que se movilizaran efectivos bomberiles y miembros de Protección Civil (PC) estadal, así como de los municipios Simón Bolívar y Diego Bautista Urbaneja. Ellos se encargaron de extinguir las llamas, mientras contaban con el apoyo de Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía de Bolívar (Polibolívar).

Según Noticias Oriente y El Tigrense, cinco personas fueron atendidas por el personal paramédico, que los sometió a exámenes para determinar si habían inhalado grandes cantidades de humo, producto del fuego que se presentó en el apartamento 75 del piso 7. Las tres residentes de ese departamento eran una mujer de 48 años y sus dos hijas que salieron ilesas. Trascendió que las autiridades iniciarán averiguaciones para determinar las causas del incendio.

Barcelona / Redacción de Web