Se registró un incendio en empresa de productos químicos del sector Paraparal de Los Guayos

A las 2:00 PM del martes, se registró un incendio en el sector Paraparal del municipio Los Guayos, estado Carabobo, específicamente en la empresa de productos químicos Provequim CA, ubicada en la vía que conecta a Los Guayos con Guacara.

Ismar Ramos, periodista de YVKE Mundial, indicó que el siniestro ocurrió por la gran presencia de productos inflamables en el espacio situado en una zona industrial. Debido a la alta concentración de ese material, las labores para sofocar, efectuadas por bomberos estadales y municipales, se complicaron lo que convirtió a la acción en una de alto riesgo ya que debieron actuar para evitar que el fuego se propagara a otros galpones.

Al lugar del suceso, del que oficialmente no se reportaron víctimas mortales y un apagafuego resultó herido, acudió el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, acompañado de la alcaldesa de Los Guayos, Mervelis Moreno. Ellos observaron los trabajos hechos de manera conjunta por efectivos bomberiles de Valencia, Los Guayos, Guacara, San Joaquín y Puerto Cabello. De manera extraoficial, se indicó que funcionarios de Bomberos de Distrito Capital también prestaron su apoyo para extinguir las llamas, algo que lograron en la noche.

Más detalles

El Teniente Coronel (T/E) Cris Sandoval, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Diego Ibarra, se trasladó hasta Los Guayos para atender la situación y dio detalles de lo sucedido.

"Todos los cuerpos de bomberos nos trasladamos para atender el incendio de gran magnitud", dijo a Notitarde.

Sandoval indicó que, a manera de prevención, se bloqueó el paso por la arteria víal Los Guayos–Guacara para evitar una posible tragedia. Se espera que en las próximas horas se revele la magnitud de las pérdidas materiales de Provequim CA, cuyos directivos no han revelado las causas del incendio que conmocionó el 19 de agosto a los habitantes de Paraparal.

Valencia / Redacción Web