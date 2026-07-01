Se “perdieron” tres cajas de ayuda humanitaria tras llegada de brigada española USAR 13 a Valencia 

Este martes a las 6:30 de la tarde arribó la brigada española USAR 13 al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia, en un vuelo comercial, tras perder un avión el pasado domingo 28 de junio, por retrasos en los permisos otorgados por la Embajada de Venezuela en España.

El equipo está conformado por siete rescatistas, un médico, un pastor belga de seis años de edad con entrenamiento especial de búsqueda. Luis Carafela, guía canino, explicó que se reunirán con un primer grupo de otras 16 personas y tres perros que aterrizaron en la tarde. Luego partirán juntos a La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

“Vamos a intentar hacer el trabajo para el que estamos preparados. Venimos con medios caninos y tecnológicos, como geófonos y cámaras, para extraer a una persona con vida”.

Aseguró que también disponen de herramientas e insumos para dar soporte sanitario. “Todavía hay esperanza. Esta es una zona lluviosa y si les llega el agua todavía pueden sobrevivir unos días más”.

Sobre el retraso en la emisión de las credenciales de la Embajada Venezolana, Carafela no quiso entrar en detalles. “No podemos dar declaraciones a la prensa de eso”, comentó.

Se robaron 3 de 12 cajas de ayuda humanitaria

El avión que transportó a la brigada USAR 13, perteneciente a la AirEuropa, despegó del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, y también albergó a voluntarios venezolanos que recolectaron insumos para apoyar a los damnificados tras los sismos.

Luis Arteaga Benatuil, coordinador del traslado de la ayuda humanitaria europea hacia el país, denunció que las autoridades venezolanas “perdieron” tres de las 12 cajas de insumos hospitalarios que habían recolectado.

Arteaga notó la ausencia de las cajas de cartón cuando estaban cargándolas en un camión tipo 360, junto a los equipos técnicos de los rescatistas, alrededor de las 8:00 de la noche. En ese momento, solo contó nueve cajas, es decir, “desapareció” un cuarto de la ayuda recolectada. “Cuando estábamos en Barajas eran 12”.

Pese a preguntar a los funcionarios por el paradero de los insumos restantes, las cajas nunca aparecieron: las puertas del camión 360 se cerraron y uniformados de la PNB y del Ejército ordenaron el retiro de la prensa de la zona.

Sobre el arribo, Arteaga comentó que aunque están dispuestos a colaborar con todos los organismos e instituciones del Estado, llegar a suelo venezolano se les hizo cuesta arriba. “Lo que pasa es que no puedo dar muchas declaraciones, espero que me comprendan. Lo importante es que ya estamos aquí para poder ayudar después de casi cinco días de retraso para poder abordar, durmiendo en el aeropuerto”.

Carabobo / El Carabobeño