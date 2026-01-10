Foro Penal cnfirma más excarcelaciones de presos políticos

Durante la jornada de este sábado se han liberado otro pequeño lote de presos políticos de las cárceles venezolanas.

Así lo informaron directivos de la ONG Foro Penal en sus redes sociales.

A las 11:20 de la mañana fue confirmada la excarcelación de Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, ciudadano ítalo venezolano detenido desde el 30/09/2024.

Dos horas después se supo de la liberación, desde Yare III, de Diógenes Omar Angulo Molina, preso desde el 26 de julio de 2024.

A las 2:30 se confirmó por el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, la excarcelación de Luis Fernando Junior Sánchez Flores, detenido desde el 2/08/2024.

En Barinas, la enfermera Yanny Esther González Terán fue excarcelada y la noticia se conoció a las 4:15 de la tarde. Ella estuvo detenida desde el 22/7/2025.

Más temprano

El abogado y director de Foro Penal, Alfredo Romero, informó que esta mañana fueron liberados Virgilio Valverde, coordinador general de Vente Venezuela y Didelis Raquel Corredor, presa desde julio de 2023.

Desde la noche del 8 de enero no se habían producido más excarcelaciones, según el activista de Derechos Humanos.

Puerto La Cruz / Redacción web

