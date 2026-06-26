Se eleva a 920 los muertos y 3.360 los heridos por los terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este viernes que la cifra de víctimas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio ascendió a 920 fallecidos y 3.360 heridos, en lo que representa el balance más grave ofrecido hasta el momento sobre la emergencia. Además, indicó que hay más de 4.000 personas damnificadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Durante una declaración ofrecida a la 1:17 p. m., Rodríguez detalló que 1.423 obras de infraestructura resultaron afectadas y que, desde el doble sismo principal, se han contabilizado 302 eventos sísmicos. Precisó que 383 edificaciones sufrieron daños totales o severos, principalmente en el estado La Guaira, donde también se reportan afectaciones en 13 hospitales y 25 centros comerciales. Los sectores más golpeados son Caraballeda, Macuto, Los Corales, Catia La Mar y Playa Grande.

El funcionario informó que La Guaira permanece completamente militarizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para garantizar la seguridad, mantener el orden y facilitar las operaciones de rescate.

Caracas / Redacción web