viernes
, 26 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Se eleva a 920 los muertos y 3.360 los heridos por los terremotos en Venezuela

junio 26, 2026
Jorge Rodríguez ofreció un balance actualizado sobre la situación en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este viernes que la cifra de víctimas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio ascendió a 920 fallecidos y 3.360 heridos, en lo que representa el balance más grave ofrecido hasta el momento sobre la emergencia. Además, indicó que hay más de 4.000 personas damnificadas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Durante una declaración ofrecida a la 1:17 p. m., Rodríguez detalló que 1.423 obras de infraestructura resultaron afectadas y que, desde el doble sismo principal, se han contabilizado 302 eventos sísmicos. Precisó que 383 edificaciones sufrieron daños totales o severos, principalmente en el estado La Guaira, donde también se reportan afectaciones en 13 hospitales y 25 centros comerciales. Los sectores más golpeados son Caraballeda, Macuto, Los Corales, Catia La Mar y Playa Grande.

El funcionario informó que La Guaira permanece completamente militarizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para garantizar la seguridad, mantener el orden y facilitar las operaciones de rescate.

Caracas / Redacción web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram