MSF: 6.000 personas siguen acampadas en la calle tras los terremotos en Venezuela

Tras un mes de los terremotos en Venezuela, unas 6 mil personas permanecen acampadas en las calles de Caracas y La Guaira. Ello según la estimación de Médicos Sin Fronteras (MSF), quienes denuncian que ciudadanos siguen sin refugio adecuado ni servicios básicos.

"En La Guaira y Caracas, las necesidades urgentes incluyen el acceso a agua potable, refugio adecuado, atención en salud mental y protección", expresó MSF, de acuerdo a lo reseñado por EFE.

Detallaron que en La Guaira habrían unas 3 mil personas acampadas frente a una veintena de edificios con daños considerables, mientras que en Caracas habría una cifra similar en los alrededores de la Avenida Bolívar.

La organización opera cuatro clínicas móviles y ha realizado más de 2 mil consultas médicas desde el evento telúrico. Asimismo confirman la realización de más de un centenar de consultas de salud mental.

Temor tras sismos

"Las personas a las que atendemos acuden a menudo con síntomas de ansiedad. Hay mucho miedo, especialmente cuando tienen que volver a sus casas para recuperar artículos básicos que quedaron dentro. Temen que un nuevo evento sísmico provoque el colapso de los edificios mientras están allí", dijo David García, coordinador adjunto de Emergencias de MSF, por medio de un comunicado.

Añadieron que la falta de recursos básicos se suma a una serie de factores que "terminan sobrepasando la capacidad de cada persona para afrontar una situación que ha sido totalmente devastadora".

Caracas / Redacción web