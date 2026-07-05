Se eleva a 3.342 el número de fallecidos por los terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió este domingo 5 de julio, a través de sus redes sociales, un nuevo balance oficial sobre las consecuencias del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela, que eleva a 3.342 la cifra de fallecidos y a 16.740 el número de heridos.

De acuerdo con el parte oficial, las labores de búsqueda y rescate han permitido salvar a 6.462 personas, mientras que 86.794 familias han recibido atención por parte de las autoridades. Asimismo, el reporte indica que 17.345 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de la emergencia.

El informe también señala que 856 edificios resultaron afectados por los sismos, de los cuales 190 colapsaron. Además, desde el 24 de junio se han contabilizado 995 réplicas y continúan habilitados 79 campamentos transitorios para albergar a los damnificados.

En cuanto a la respuesta desplegada, el balance oficial precisa que participan 4.088 rescatistas internacionales, junto a 29.567 efectivos y 27.482 voluntarios. También informa que se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua, mientras que 23.820 pacientes han recibido atención médica desde el inicio de la emergencia.

Caracas / Redacción web