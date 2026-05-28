Jubilados de Araya acusan a la alianza gobernación-Corposucre-Sal Cristal de cercenar sus derechos

Los jubilados de las salinas de Araya, municipio Cruz Dalmerón Acosta del estado Sucre, responsabilizaron a la alianza entre la gobernación-Corposucre-Cristal Araya, a de desconocer y cercenar sus beneficios sociales, laborales y de derechos humanos.

"Son derechos adquiridos, y que jamás los adultos mayores renunciaremos”, agregó Aníbal Núñez, vocero del grupo de 250 jubilados.

Los afectados, que este miércoles cumplieron 79 días de una huelga pacífica frente a los portones de las salinas, dijeron estar “resteados en sus justos reclamos formales ante esta nueva alianza”.

Núñez, en su carácter de presidente de la asociación que los agrupa, señaló que es un deber denunciar a tiempo los atropellos cometidos por los funcionarios medios contra seres humanos indefensos y vulnerables, “que trabajaron toda la vida en las condiciones extremas de un ambiente totalmente salino en las ricas salinas de Araya”.

Igualmente, rechazó ser cómplices por omisión, tras la alianza con Cristal Sal. “Los jubilados consideramos que se ha debido realizar una auditoría previa general en la empresa y con la exactitud de la cantidad de toneladas de sal acumulada dentro de la Laguna Madre, y que hoy esta empresa disfruta de todas sus bonanzas y riquezas salíferas”.

Proceso

Precisó Núñez que se ha venido extrayendo la sal acumulada, de manera desesperada, en el fondo de la salina, de gestiones anteriores, “cuando sólo se dedican a extraer la sal, mas no a producirla como debe ser, aún no han introducido el agua de mar desde Guaranache Mar, al cristalizador de la Salina de Araya, mas procesan la sal en la planta, la venden obteniendo muy buenas ganancias, y podemos notarlo en la gran cantidad de gandolas que salen diarias del pueblo de Araya, mientras a los humildes jubilados no se les cancela ni un centavo de todas sus deudas pendientes”.

La empresa, denunció, fue beneficiada con un año muerto como garantía absoluta para explotar la salina, de manera que en la alianza sacrificaron y desconocieron de un solo plumazo el acuerdo establecido con la gobernación del estado Sucre y la Asociación de Jubilados de Araya.

Explicó que el acuerdo se confirmó en otra acta convenio, en la cual se estableció el beneficio de aporte social del 5%, correspondiente a todos los adultos mayores de las Salinas de Araya. Al respecto señaló que están sin cancelar los meses de enero a mayo de 2026.

Solicitud

La empresa también solicitó a la alcaldía de Araya un año de exoneración en el pago de impuestos al municipio. “Los jubilados nos preguntamos: ¿Será ésta en realidad una verdadera empresa seria o una empresa hecha a última hora?”.

Núñez dijo que elevan la denuncia a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, para que se abra una oportuna averiguación administrativa y así se cumpla con justicia social “y se les cancelen todas las deudas acumuladas pendientes y vigentes al gremio de jubilados de las Salinas de Araya”.

Sucre / Corresponsalía