Delcy Rodríguez visitó el sur de Anzoátegui en peregrinación nacional productiva(+Fotos)

Este miércoles, 27 de mayo, la presidenta encargada (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió la zona sur del estado Anzoátegui en la segunda fase de la peregrinación que realiza en el territorio nacional, orientada hacia el sector productivo y el desarrollo económico.

El despliegue comenzó con una caravana en San Tomé, municipio Freites, y atravesó el municipio Guanipa, hasta ingresar a la ciudad de El Tigre, municipio Simón Rodríguez.

Agenda

Rodríguez se reunió con más de 150 productores locales y destacó el funcionamiento de la planta INVEYUCA, de donde sale el 70% del almidón y el 70% del maní que se consume en el país, como un modelo de alianza entre el sector público y el privado.

Posteriormente, Rodríguez llegó a la Urbanización San Antonio para sostener una asamblea comunal. Junto a ella estuvieron presentes el gobernador de la entidad, Luis José Marcano; la primera dama del estado, Marcia Moreno; y el alcalde de El Tigre, Alberto Gago, entre otras autoridades locales

Inauguración

La mandataria (E) también inauguró un taladro escuela, para la formación técnica y profesional de trabajadores petroleros, en San Tomé, municipio Freites del estado Anzoátegui.

La nueva área de formación cuenta con simuladores modernos y un taladro físico real, para que los operarios puedan fortalecer destrezas prácticas.

"Estamos ante un taladro del máximo nivel tecnológico y operativo de los que hay en el mundo; nuestro objetivo es que los trabajadores tengan a su alcance instrumentos de actualización profesional y certificación", afirmó Rodríguez.

El espacio abrirá sus puertas tanto a trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para su perfeccionamiento operativo, como a estudiantes de ingeniería de universidades públicas y privadas del país, para sus prácticas finales de carrera.

Certificación de destrezas

La presidenta encargada informó que este taladro escuela permitirá certificar oficialmente al personal en el manejo del oficio de perforación.

"Es un orgullo que otros países vean en nuestra industria una escuela, pues si hay un sector que se ha forjado con sacrificio y ha superado dificultades, es el de los hidrocarburos de Venezuela", señaló.

El Tigre / Damary Díaz