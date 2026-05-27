General Ramón Lozada Saavedra fue excarcelado tras siete años en prisión

La organización Foro Penal informó este martes sobre la excarcelación del general de brigada retirado de la Guardia Nacional, Ramón Antonio Lozada Saavedra, considerado por distintos sectores como un preso político en Venezuela.

A través de sus redes sociales, la ONG señaló que Lozada salió del Palacio de Justicia luego de permanecer cerca de siete años privado de libertad. Según la organización, el militar retirado pudo reencontrarse con sus familiares tras su liberación y presenta diversas afecciones de salud que se agravaron durante su detención.

El general Lozada Saavedra, de 71 años, había sido detenido en varias oportunidades por presuntos casos de conspiración contra el Gobierno venezolano. Su nombre apareció reiteradamente en investigaciones relacionadas con supuestos planes militares para derrocar al chavismo.

De acuerdo con reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos, el oficial retirado permaneció durante años bajo custodia militar y pasó parte de su reclusión en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, debido al deterioro de su estado físico. Activistas denunciaron que estuvo aislado y con graves complicaciones médicas.

La primera vez que el nombre de Lozada Saavedra cobró notoriedad pública fue en 2013, cuando familiares denunciaron que había sido secuestrado por hombres armados y posteriormente apareció en la región de Apure, en medio de versiones que vinculaban el hecho con organismos de seguridad y grupos irregulares.

Caracas / Redacción web