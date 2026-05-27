Liberaron a los siete militares vinculados al "caso Baduel" tras casi una década de reclusión

La noche de este martes 26 de mayo, aproximadamente a las 8:30 p.m., fueron puestos en libertad plena los siete funcionarios militares vinculados al denominado "caso paracaidista" o "caso Baduel", luego de permanecer casi diez años en prisión preventiva.

Los efectivos castrenses salieron de la sede del Palacio de Justicia vestidos con sus uniformes amarillos de reclusión. A las puertas del recinto los esperaban sus familiares, quienes aguardaban desde tempranas horas de la tarde tras ser notificados de la medida institucional.

La defensa de los uniformados estuvo a cargo de la organización no gubernamental Foro Penal. Su director, Alfredo Romero, ofreció declaraciones a la salida del tribunal y explicó que la liberación se ejecutó por el cumplimiento total de la pena, aunque denunció graves irregularidades en el proceso judicial.

"La boleta de excarcelación indica que ya habían cumplido y sobrepasado la condena de 8 años, y por eso salen en libertad", precisó Romero.

El activista detalló que la sentencia impuesta fue de 8 años de prisión, una cifra significativamente menor al tiempo que los militares pasaron tras las rejas bajo la figura de detención preventiva.

A pesar de que los ciudadanos recibieron libertad plena y no una medida de amnistía o indulto, el Foro Penal fue enfático en señalar el costo humano y legal del caso, calificando la condena de "injusta".

Romero criticó duramente los retrasos del sistema judicial venezolano, recordando que la legislación nacional establece límites estrictos para el tiempo que una persona puede pasar tras las rejas sin una sentencia firme.

"Se les decidió una condena injusta y no se atreven a admitir la injusticia… violando la ley, que establece que la prisión preventiva debe durar hasta 3 años, y ya llevaban 9", concluyó el directivo de la ONG, mientras los familiares celebraban el emotivo reencuentro en las afueras de los juzgados.

Caracas / Redacción web